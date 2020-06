Stabile e verso il basso la curva del contagio

Due decessi, uno in provincia di Bari e uno nel Foggiano, e quattro nuovi contagi, di cui tre nel Barese e uno in provincia di Foggia. È questo il bollettino odierno sul fronte del coronavirus. Nonostante la curva sembra ormai essersi stabilizzata verso il basso in tutta Italia, il Ministro deal Salute Roberto Speranza avverte: «Sarebbe sbagliato non riconoscere il rischio, che ancora esiste ed esisterà fino a quando non sarà disponibile il vaccino». Anche se i nuovi contagi diminuiscono sempre più, il virus continua a girare. Se i tempi di incubazione sono di 14 giorni, gli attuali contagiati si sono infettati solo due settimane fa. «Il rischio zero non esiste ancora – ha dichiarato Speranza – ci stiamo assumendo dei rischi ponderati e stiamo provando a gestire questa fase». Ma avverte: «Le settimane che arriveranno sono ancora con un esito non scontato e le misure di distanziamento e precauzione saranno determinanti».