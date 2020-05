Nel leccese da due settimane nessun contagio tra i cittadini

Sempre meno i contagi in Puglia. Nelle ultime 24 ore se ne contano 4, divisi esattamente a metà tra le province di Bari e Lecce. Cinque i decessi, 4 nel barese, 1 nel foggiano. Le notizie migliori arrivano dalla Asl di Lecce: il numero degli attualmente positivi è di 24, nelle ultime due settimane, non sono stati registrati contagi tra i cittadini. Quelli riscontrati hanno riguardato gli operatori sanitari e lavoratori che hanno contratto il virus fuori provincia e che per fortuna grazie all’isolamento, non hanno creato nuovi contagi. Intanto il «Movimento impresa», al termine di un tavolo tecnico dedicato al settore dell’intrattenimento, che si è tenuto tra le associazioni di categoria il presidente regionale Michele Emiliano e il coordinatore per l’emergenza sanitaria Pierluigi Lopalco, annuncia che dal 15 giugno, in Puglia, potrebbero riaprire le discoteche e i club all’aperto.