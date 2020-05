Nuove condutture dell’Aqp contro la siccità

«La disponibilità della risorsa idrica è e continuerà essere nei prossimi anni un tema di grande rilievo a livello planetario». L’affermazione è del presidente dell’Acquedotto Pugliese, Simeone di Cagno Abbrescia, che annuncia la firma al progetto del raccordo tra gli acquedotti del Fortore e Ofanto – Locone. Una infrastruttura che assicurerà ulteriori 1100 litri di acqua al secondo in tutti i comuni del nord barese, soprattutto quelli costieri. Naturalmente a Giovinazzo. «La Puglia – ha commentato di Cagno Abbrescia attraverso un comunicato stampa dell’Aqp - per la sua naturale configurazione, non dispone di fonti idriche. Acquedotto Pugliese è, quindi, fortemente impegnata a garantire una corretta gestione dell’acqua pubblica. Abbiamo vissuto periodi di gravi crisi idriche. In quest’ottica, la progettazione di una imponente opera di interconnessione è un risultato positivo, merito del lavoro e della professionalità di tutta la squadra AQP, poiché potrà consentire una corretta distribuzione della risorsa sul territorio, in modo che l’acqua arrivi sempre lì dove serve». Il progetto ha un valore di 75,2 milioni di euro. Prevede la realizzazione di una condotta di quasi un metro di diametro, per 60 chilometri di lunghezza. Porterà acqua nella provincia di Foggia e a Bari e nel nord della provincia. Andrà ad inserirsi in una più complessa rete di canalizzazioni che assicureranno il trasporto dell’acqua in tutto il territorio pugliese. «L’opera di interconnessione dei grandi acquedotti - si legge nel comunicato - perseguita e raggiunta quasi totalmente con interventi progressivi nel corso degli anni, ha consentito di sopperire, nei limiti delle disponibilità idriche, alle ricorrenti siccità».