Ritorna il mercato del venerdì

Controllo della temperatura agli ingressi e mascherine, indossate. queste le condizioni per accedere al'area mercatale il giorno della sua riapertura. Il mercato del venerdì, chiuso per il lockdown proclamato i primi di marzo, è tornato dopo circa tre mesi. Nessuna ressa per l'evento e pubblico che si è sottoposto volentieri al controllo della temperatura corporea. A misurarla, con i dispositivi elettronici, agli ingressi, i volontari del Ser Molfetta.