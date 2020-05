Bene la Puglia sul fronte del virus, ma in Italia il contagio è risalito

Cinque nuovi casi di contagio in Puglia, nessuno dei quali nel barese. Nella provincia è il terzo giorno consecutivo che non si registrano tamponi positivi, mentre se ne contano due in provincia di Lecce e uno per parte nel foggiano e nel brindisino. Sul fronte dei decessi un solo caso in provincia di Brindisi. Se la situazione in Puglia appare buona, nel resto d’Italia la curva del contagio è ripresa a salire. Soprattutto in Lombardia dove si conta il 64 percento di nuovi contagi. Quasi i due terzi rispetto a tutto il territorio nazionale. Nonostante questo il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si dice fiducioso e annuncia che dal 3 giugno i lombardi potranno riprendere a circolare su tutto il territorio italiano. Ma questa è una decisione che dovrà prendere il Governo insieme alla Protezione civile, presumibilmente nella giornata di oggi, sulla base degli ultimi dati e a conclusione delle ultime due settimane dalle nuove aperture.