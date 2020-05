In provincia di Foggia un nuovo focolaio di coronavirus

Dieci nuovi contagi. Tutti riscontrati nella provincia di Foggia. Il focolaio sarebbe quello dell’intero nucleo familiare, composto da 5 persone, venute in contatto nei giorni scorsi, il 24 maggio, con un contagiato proveniente dal nord Italia. Ricostruiti i contatti che la famiglia aveva avuto, è stato possibile individuare i nuovi positivi al tampone. Non solo. Per precauzione la Asl di Foggia ha sottoposto a sorveglianza sanitaria altre 83 persone. Tra le persone positive, in 3 hanno avuto la necessità di ricovero in ospedale. Tutte le altre sono al momento in quarantena. Come riferisce la Asl, le loro condizioni di salute sono buone. Il bollettino fa sapere anche di un decesso da coronavirus nel brindisino. In tutte le altre province pugliesi non è stato registrato alcun nuovo contagio.