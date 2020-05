Vicini allo zero

Solo due nuovi contagi nelle ultime 24 ore, ma anche tre decessi. Questo il quadro odierno sul Covid 19. Scende ancora la curva del coronavirus nella Regione e si avvicina allo zero, come è già in Basilicata da tre giorni. In tanti, tra virologi e scienziati, affermano che il virus stia perdendo forza, ma sono altrettanti che continuano a mettere in guardia tutti. Segno che certezze da questo punto di vista non esistono, ma che sempre più ricercatori lavorano sulla genetica del virus. Le buone notizie comunque sono che le terapie intensive si vanno svuotando e diminuiscono i ricoveri. Ma sono ancora oltre in mille coloro che, risultati positivi ai tamponi, permangono in quarantena fiduciaria presso le proprie abitazioni e che si stanno sottoponendo a cure domiciliari.