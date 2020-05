Mobilità tra Regioni a rischio? A fine settimana il verdetto

«Non siamo sorpresi per quel è accaduto in questo fine settimana. Ma se è comprensibile e umano, dopo due mesi, uscire di casa, non dobbiamo dimenticare che siamo ancora dentro il Covid 19 e dunque chi alimenta una movida sta tradendo i sacrifici fatti da di milioni di italiani». Lo ha affermato il Ministro per gli affari regionali Francesco Boccia in una sua intervista al quotidiano la Stampa.

E a voler sottolineare che gli assembramenti non sono solo un caso locale, come qualcuno vuole credere, ma nazionale, si dice disposto a proporre la proroga per gli spostamenti tra Regioni. Le ulteriori aperture sono previste per il 3 giugno, ma, spiega Boccia «il Consiglio dei Ministri farà le sue valutazioni a fine settimana. Potrebbe essere inevitabile prendere tutto il tempo che serve, anche se la maggioranza dei cittadini rispetta le regole e si indigna difronte al comportamento di poche persone». Come ha spiegato il Ministro in questi primi giorni di aperture una qualche tolleranza pare abbia funzionato. «Abbiamo usato il metodo del bastone e della carota» ha affermato.

Bastone che si è abbattuto su 35 persone, nelle sola giornata di domenica, su tutta l’area metropolitana di Bari. Tutti sanzionati per non aver rispettato le regole del distanziamento sociale e per non aver mantenuto comportamenti utile al contenimento per la diffusione del virus.