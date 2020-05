Giovedì il passaggio su Bari delle Frecce tricolori

Nessuno spettacolo ma solo sorvoli sui capoluoghi di Regione. Così le Frecce Tricolore vogliono salutare l’Italia intera ancora alle prese con la pandemia. Un tributo, il Tricolore avvolgerà l’intero Paese, per sottolineare l’impegno di tutti nella lotta al Covid 19, dai sanitari e a tutti coloro che sono in prima linea, via via fino alle popolazioni impegnate nel rispettare le regole. I sorvoli sono cominciati ieri su Codogno, il primo focolaio del coronavirus. Una scelta non casuale, come è facile immaginare. E nel loro sorvolo lungo lo Stivale, la Pattuglia acrobatica toccherà Bari il 28 maggio. Arriveranno da Catanzaro per proseguire verso Potenza e Napoli. Non è come prevedibile, indicare l’ora esatta del passaggio delle Frecce, comunque il loro passaggio sul capoluogo pugliese è compreso in un lasso di tempo che va dalle 10 e le 11,40. Le Frecce sorvoleranno Roma, a conclusione del loro tour, il 2 Giugno, per celebrare al meglio la Festa della Repubblica.