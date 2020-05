Impietosi i dati sui flussi turistici di «Puglia Promozione»

Sono stati pubblicati da «Puglia promozione» i dati definitivi sui flussi turistici nella Regione, quelli del 2019, da cui è possibile esportare anche i dati relativi alle presenze a Giovinazzo per lo stesso anno. Quindi in un periodo precedente allo scoppio della pandemia da Covid 19. Dati che appaiono poco lusinghieri per la città, che sembra essere non più abbastanza attrattiva per i turisti sia italiani che stranieri. Con le sue 101.603 presenze, il dato segna un meno 3,30 percento rispetto al 2018, mentre dal 2008, anno preso in considerazione da «Puglia promozione» il segno negativo è al 5,29 percento. Nel 2005, anno in cui «Puglia promozione» ha cominciato le sue attività di monitoraggio sui flussi turistici, Giovinazzo era posizionata al terzo posto nelle scelte di visitatori e turisti. Seguiva Bari e Monopoli in quella speciale classifica. Nel 2019 è scesa al quinto posto, superata anche da Alberobello e Putignano. Numeri poco rassicuranti ancor di più se si considera che tutti i comuni pugliesi che puntano sul turismo segnano incrementi anche a tre cifre. Altra considerazione non di poco conto: anche per i pernottamenti, quindi il dato si va a riferire all’economia reale, la percentuale dei turisti che hanno preferito i posti letto giovinazzesi è scesa dal 7,5 percento del 2005, al 3,8 percento del 2019. Nonostante Giovinazzo possa vantare un alto numero di posti letto, inferiore forse solo alla città di Bari. Più gli stranieri, quelli registrati che gli italiani, segno di come la città e i suoi alberghi siano luoghi di passaggio, verso altri lidi. Perché questa discesa? Evidentemente le politiche turistiche adottate da Giovinazzo non sono più attrattive. Mancano di programmazione. Gli eventi, quegli estivi soprattutto, che dovrebbero attrarre visitatori e turisti, evidentemente non sono di largo respiro. Al contrario delle altre città pugliesi, il flusso turistico generale lo scorso anno è stato di oltre 15milioni di presenze, che riescono a mettere in campo progetti e pianificazioni che riescono ad intercettare i turisti.