La «Cappella» sta scomparendo

Si dibatte sulle concessioni da affidare a privati tratti di costa per impiantare spiagge pubbliche con servizi, altre spiagge giovinazzesi vanno scomparendo. Il tratto in questione è quello della «Cappella» il tratto di mare dove famiglie con bambini e persone più anziane si recano per bagni di sole o di mare nel periodo estivo. Il marosi, quelli invernali, nel riducono di anno in anno le dimensioni. I ciottoli stanno scomparendo lasciando il posto allo strato di scogliera sottostante. Persino le scale che permettono di raggiungere il bagnasciuga sembra stiano diventando impercorribili. E di progetti per la salvaguardia di quella costa pare non ne esistano. Forse solo nelle idee o nelle intenzioni di chi dovrebbe progettare, ma sulla carta niente. Con buona pace di una spiaggia che negli anno scorsi era più che gettonata.