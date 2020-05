Emiliano: «Dobbiamo saper utilizzare i piccoli spazi»

Cinque nuovi casi in provincia di Bari, e altrettanti nel Foggiano, un altro nel Leccese. Questo il bilancio della giornata appena trascorsa sul fronte del contagio da coronavirus. Scende il numero dei casi attualmente positivi in tutta la Regione e scende anche il numero dei ricoverati. Numeri che fanno sperare ma che non fanno abbassare la guardia a Michele Emiliano che si dice pronto a richiudere tutto se la curva della pandemia dovesse riprendere a salire nei prossimi giorni in modo sensibile. «Il rischio epidemiologico che dobbiamo gestire – ha affermato il Presidente della Regione – deve essere in equilibrio tra aperture e chiusure della nostra società. Dobbiamo continuare restare a casa il più possibile. Abbiamo piccoli spazi che dobbiamo però saper utilizzare, ma il principio è continuare a stare a casa più tempo possibile. Non facciamo cose che ci espongono a rischi, manteniamo la distanza sempre quando siamo in compagnia di altre persone che non fanno parte del nostro nucleo famigliare. Dobbiamo usare le mascherine, non vi raggruppate non create assembramenti. Se possibile, lavorate a casa e mostrate ai vostri datori di lavoro che siete capaci di produrre anche da casa». Sui centri estetici e saloni di acconciatori, Emiliano ha ribadito la volontà di far riaprire le attività dal 18 maggio, ma anche ricordato di dover aspettare l’ok definitivo dal Governo.