Dal 18 maggio aprono i centri estetici e i saloni per acconciature

Parrucchieri, barbieri, centri estetici potranno aprire in Puglia dal 18 maggio. Lo ha deciso il presidente Michele Emiliano attraverso una ordinanza dopo aver incontrato le associazioni di categoria. «Considerato che l’attività prestata dai servizi estetici e di bellezza e dai saloni di acconciatura - si legge nell'ordinanza - non solo rappresenta un’importante forma di sostentamento per le famiglie ma produce anche effetti benefici sulla salute fisica e psichica delle persone che usufruiscono delle prestazioni da essi erogate, con l’obbligo di rispettare il principio del distanziamento fisico, della igiene delle mani e della persona, della pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro, dell’uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo, ritenuto necessario adottare un provvedimento straordinario, temporalmente circoscritto alla durata dell’emergenza, contenente misure straordinarie per garantire elevati livelli di sicurezza per i lavoratori dello specifico settore, nonché della tutela della salute dei singoli clienti, è consentita l’attività da parte degli esercizi di servizi estetici a condizione che il servizio venga svolto per appuntamento, assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l’igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo». Il provvedimento è stato firmato a seguito di sopralluoghi tecnici ne centri estetici e nei saloni di acconciatura.