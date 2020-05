Curva in oscillazione ma sotto controllo

Nessun nuovo focolaio. I 49 casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore, come fa sapere il dipartimento della salute della Regione Puglia, sono un numero relativo a pazienti tenuti già sotto osservazione e in isolamento fiduciario. Asintomatici o che presentano lievi sintomi. Le oscillazioni della curva epidemiologica è stabile da ormai 20 giorni e in costante lenta discesa. Tre sono stati i decessi nella giornata scorsa, mentre il numero dei guariti è salito a 1004. Il livello di attenzione, è la raccomandazione, deve rimanere alto, soprattutto in questa fase. Le riaperture delle attività, seppur limitate, possono essere occasione di nuovi contagi. Le misure di prevenzione devono essere sempre adottate, in attesa, tra un paio di settimane, di sapere se quella curva continuerà a scendere o se si svilupperanno nuovi focolai.