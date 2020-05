Il plasma, una arma in più contro il Covid

Sperimentazioni per ricercare una cura efficace per combattere il Covid 19. Allo studio esistono diversi protocolli, «provati» in tutto il mondo, ma quello che è più in auge in questo momento è quello che prevede l’utilizzo del plasma da pazienti guariti, per cercare di iniettare gli anticorpi necessari negli ammalati. Sperimentazioni di questo genere sono in corso in diversi ospedali italiani, tra cui al Policlinico di bari. Con risultati che al momento sembrano dare risposte positive. Nonostante esistano ancora discussioni a riguardo, soprattutto nel mondo scientifico. «Non è la soluzione al problema – ha dichiarato Pierluigi Lopalco igienista dell’Università di Pisa a capo dello staff di crisi della Regione Puglia – ma non è neanche una scoperta recente. È un vecchio principio di terapia già utilizzato in Cina e in America. È sicuramente un’arma in più soprattutto per i casi più seri». L’efficacia di questo tipo di terapia deve essere ancora provata. Secondo Lopalco è necessario raccogliere dati su vasta scala e con un metodo prettamente scientifico. In questa fase è in corso il «reclutamento» dei possibili donatori tra quelli che sono guariti o sono in via di guarigione dal virus. Già i primi 14 campioni di sangue sono stati avviati al laboratorio microbiologico di Padova per i primi test sulla idoneità del plasma prelevato. Con l’arrivo dei risultati si potrà iniziare questo tipo di terapia che per altre malattie infettive ha dato buoni risultati. In attesa della messa a punto del vaccino.