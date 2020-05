Chiese aperte alla liturgia dal 18 maggio

Dal 18 maggio potranno riprendere le celebrazioni religiose. L’accordo è stato sottoscritto dal Presidente della Cei, la Conferenza episcopale italiana, cardinale Gualtiero Bassetti, dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e dal Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. «L’accordo è stato sottoscritto nel rispetto della normativa sanitaria – ha sottolineato la Cei in un comunicato diffuso dall’Ansa – disposta per l gestione dell’emergenza epidemiologica». Le misure per l’accesso in chiesa e nei luoghi di culto dei fedeli in occasione delle celebrazioni liturgiche, prevedono l'igienizzazione dei luoghi e degli oggetti, le attenzioni da osservare nelle celebrazioni liturgiche e nei sacramenti, la comunicazione da predisporre per i comportamenti da adottare, oltreché alcuni suggerimenti di carattere generale. Tali misure rimangono quelle del distanziamento tra i banchi delle chiese e l’uso delle mascherine protettive anche per i celebranti, e raccomandano «a ciascuno di fare la propria parte per evitare la diffusione del contagio». La riapertura ai fedeli dei luoghi di culto non riguarda solo le Chiese Cattoliche. «Un analogo impegno – ha dichiarato il Ministro dell’Interno Lamorgese - lo abbiamo assunto anche con le altre Confessioni religiose».