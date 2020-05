Strategie aziendali per la ripresa economica

La «fase 2», le piccole riaperture e le grandi incertezze sul futuro dell’economia italiana in una Italia dalla doppia velocità: il nord più industriale e il sud più votato al terziario. Ma insieme, il «sistema Italia» rimane, dal punto di vista economico, in sofferenza rispetto ai partner europei, Germania in testa. Una sofferenza che appare accentuata proprio dalla crisi sanitaria che l’intera Europa sta vivendo. Perché alcuni Stati soffrono più di altri? Lo prova spiegare il giovinazzese Gaetano Delfino, giovane economista in forza alla Meleam spa, che proprio in Germania si è «fatto le ossa». «Ho condotto, nelle ultime 2 settimane, insieme ai miei ex colleghi dell’Università tedesca Hochschule Anhalt – ha affermato Delfino - uno studio esteso a livello europeo, con i possibili scenari presentabili sulla ripresa economica. Insieme abbiamo compreso come l’economia più solida nel post lock down e nella fase di convivenza con il virus, sia quella tedesca. La spiegazione principale è la fisionomia della economia interna tedesca, senza lasciar spazio ad idee populiste o complottismi vari, ma sullo studio dei numeri. Più del 30% dell’economia di Berlino è guidata dall’industria automobilistica per eccellenza, il “secondario”, seguito da un 60% di terziario, che a differenza di quello Italiano, Francese e Spagnolo, non ha mai subito blocchi così lunghi nel tempo. Gli istituti di credito tedeschi sono più forti e le banche vivono momenti diversi, con un potere d’acquisto dei cittadini molto più elevato rispetto a quello dei paesi del mediterraneo. Inoltre il terziario tedesco è soprattutto di “appoggio” al secondario. Ben diverso dal nostro che è invece a traino dell’economia». Il riferimento è soprattutto a settori quali il commercio, l’accoglienza, i trasporti, i servizi di comunicazione e di intrattenimento. In larga parte sono settori, rappresentano il 74 percento della nostra economia, destinati al turista. Settore, quello del turismo, che prevedibilmente subirà una forte contrazione e che avrà bisogno di grande sostegno. «Il centro sud – ha proseguito Delfino - vive di piccole Pmi, fatte di pochi dipendenti, che si auto sostengono mensilmente in un contesto completamente diverso, con scarsa presenza di attività industriale pura, tralasciando un potere di acquisto basso che subirà, probabilmente, l’ennesima flessione negativa». Quale la ricetta per una migliore ripresa? «Nel Mezzogiorno, in particolare – ha spiegato il giovane economista - si concentra poco più del 45 percento del settore primario, trainato dall’agricoltura, però con il 10 percento della forza lavoro straniera, che a livello nazionale rappresenta solo il 3 percento del Pil. Questo momento storico potrebbe essere fonte di ottimi investimenti ed opportunità lavorative, in vista anche della possibile nazionalizzazione di molti prodotti(che eviterebbe importazioni). Quella agricola è una filiera che non si è mai fermata, anzi ha accelerato durante il lock down». Un settore, quest’ultimo che secondo Delfino, potrebbe essere il volano per una ripresa economica più certa. Quegli investimenti che hanno permesso alle aziende clienti della Spa per cui lavora Delfino, di trasformare i debiti in crediti. «È importante però – ha concluso - che economisti, enti territoriali, imprenditori, si riuniscano in reti d’impresa e task force, per sviluppare, e in questo momento seguendo tutte le normative anti covid-19, nuovi piani di ripresa. È fondamentale che tutto ciò parta dal basso, dal comune più piccolo, per estendersi sempre più, studiando la nuova “domanda” dei consumatori, che attualmente è già in corso di evoluzione, affermando nuove tipologie di offerte sul mercato. Ci sono tanti giovani competenti nel nostro territorio, qualificati, che possono esser volano e risorse indispensabili per l’evoluzione del nostro futuro». A molti di questi giovani però mancano le opportunità, molti di loro chiedono una opportunità.