Da domani mattina pensioni in pagamento

Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di Maggio saranno erogate a partire da domani, secondo le stesse modalità dello scorso mese. Seguendo cioè l'ordine alfabetico degli aventi diritto a cominciare da coloro che hanno il cognome che ha come prima lettera la «A» e la «B». Nei giorni successivi le pensioni saranno corrisposte agli sportelli secondo il calendario di seguito descritto:

il 28 Aprile per le lettere «C» e «D»

il 29 Aprile per le lettere dalla «E» alla «K»

il 30 Aprile per le lettere dalla «L» alla «P»

il 2 Maggio per le lettere dalla «Q» alla «Z».

Grazie all'accordo sottoscritto tra Poste Italiane e l'Arma dei Carabinieri, coloro i quali sono impossibilitati a raggiungere l'Ufficio Postale per la riscossione della Pensione e che non hanno nessun delegato che li sostituisca, possono telefonare al più vicino presidio dei Carabinieri e chiedere in via del tutto gratuito l'aiuto dei Militari che si assumeranno in loro vece il compito di incassare quanto richiesto dal pensionato. E' un servizio esclusivo che solo gli uomini in divisa possono espletare.