Dall'Università alle corsie di ospedale Covid

Infermiere Andrea. Si firma così. Giovane giovinazzese chiamato a Padova in tutta fretta per operare nell'ospedale Covid di quella città. Ha voluto raccontarsi attraverso le pagine di questo giornale.



Ricordo ancora quando è successo. Era il pomeriggio del ventisette febbraio, quando mia madre è rientrata a casa con un telegramma di assunzione come infermiere a tempo indeterminato presso l’Azienda Ospedaliera di Padova. Ogni tanto ripenso a quello che ho provato in quel momento. Per me è stato letteralmente un fulmine a ciel sereno. In quel preciso istante non sapevo a cosa pensare. Riflettevo solo sul fatto che quel semplice foglio di carta stava per stravolgere totalmente la mia vita. Pensavo a quello che avrei dovuto lasciare ed all'incognita di quello a cui sarei andato incontro. La mia famiglia, gli amici, gli affetti e la mia relazione. Il temuto COVID-19, guardavo in televisione le difficoltà che medici ed infermieri dovevano affrontare quotidianamente per combattere questa drammatica situazione e mi chiedevo se professionalmente ne sarei stato in grado. Dopo qualche notte insonne, ho preso la decisione di accettare quella proposta. Ho lasciato il mio vecchio lavoro, salutando tutti i pazienti a cui ero e sono tutt'ora affezionato e sono partito. E’ stato difficile anche trovare un alloggio, dato che tutte le agenzie e le strutture erano chiuse a causa della pandemia. Fortunatamente sono riuscito a trovare una soluzione temporanea e il giorno dopo ero già in ospedale, per firmare il contratto.«Abbiamo bisogno di lei». Queste semplici parole dette durante il colloquio mi hanno dato una carica di emozioni e fatto comprendere qualora ce ne fosse stato bisogno che quella dell'infermiere è allo stesso tempo un'importante scelta professionale e umana. Avevano bisogno di infermieri motivati pronti a fronteggiare l'emergenza del coronavirus. L’università ti prepara a tante cose, ma la vita è imprevedibile e ti impone delle scelte e la mia è stata quella di esserci soprattutto in questo particolare momento.

Ho trovato dei bravi colleghi che mi hanno subito messo a mio agio e aiutato a lavorare in reparto con tutte le attenzioni che in questa delicata fase ogni operatore sanitario deve attuare.

Quando dopo il lavoro rientro a casa apro la porta e la trovo vuota, so comunque di non essere solo perché sono sempre circondato dall'affetto se pur a distanza, della mia famiglia, dei miei amici e della mia ragazza.

Quella dell’infermiere, non è una professione semplice, ci vuole passione, determinazione, pazienza e generosità. Essere un infermiere significa cercare di regalare sorrisi ogni giorno sui volti delle persone e farlo senza chiedere da loro niente in cambio. Non si lavora con delle macchine, ma con vite umane, uniche e insostituibili. Molti in questo periodo ci stanno chiamando «eroi». Sono un infermiere, consapevole che il mio lavoro deve essere sempre e con umiltà, al servizio di chi soffre.

Voglio chiudere utilizzando le parole di Maya Angelou.

«Da infermieri, abbiamo la possibilità di guarire il cuore, la mente, l’anima e il corpo dei nostri pazienti, le loro famiglie e noi stessi. Essi possono dimenticare il tuo nome, ma non potranno mai dimenticare come li hai fatti sentire».



*Andrea Defronzo infermiere in prima linea a Padova