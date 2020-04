La solitudine dei camici bianchi

Anche loro sono in prima linea. Sono i medici ospedalieri, quelli non impegnati nei reparti Covid, e i medici di base. Rischiano ogni giorno il contagio, forse anche più dei loro colleghi impegnati nel combattere il virus. Nelle prime settimane della pandemia avevano poche protezioni personali, magari procura te autonomamente ma non fornite in dotazione, spesso non adatte a frenare il diffondersi del Coronavirus. Dopo il turno di lavoro, tornando a casa, hanno preferito isolarsi dai propri familiari, hanno pranzato e cenato da soli, hanno dormito in stanze diverse dal proprio coniuge per paura di aver subito il contagio e di trasmetterlo ai propri cari. Perché pazienti anche con malanni più semplici, arrivati nei pronto soccorso o nei reparti di degenza, o nei gabinetti medici, potevano essere portatori del Covid a loro insaputa. Per una banale frattura un paziente potrebbe accusare una febbricola e se forte fumatore, anche tosse.

Ecco, questo e altro i timori per un caso, banale in altri tempi, ma che potrebbe nascondere il contagio, da affrontare«al buio». Eppure, fedeli al Giuramento di Ippocrate che medici e infermieri hanno prestato al momento dell’inizio della professione, non si sono risparmiati. Lo testimoniano le decine di vittime «sul lavoro» di camici bianchi. Molti camici bianchi adesso sono pieni di dubbi. Sul futuro della loro professione, sulla loro solitudine, sugli aspetti burocratici che dominano il loro lavoro. Sull’attesa di usare farmaci anche innovativi che devono essere testati e autorizzati come piani terapeutici.

E sul ruolo della Sanità più in generale, sempre meno pubblica e sempre più privata. Quella sanità privata, presa a modello in alcune regioni del nord che nei fatti ha provocato i danni che conosciamo. Danni, che si traducono proprio in quelle regioni, in contagi ancora in ascesa e migliaia di vittime. Quella Sanità, con la complicità di una politica che mostra sempre meno interessi per il «popolo» e sempre più autoreferenziale, che ancora vuole ergersi a modello per una intera nazione. Il ritorno alla Sanità del territorio dovrebbe essere la chiave per contrastare questa pandemia e le possibili future «contaminazioni». Con un ruolo centrale del medico di famiglia, con quella medicina di base capace di sapere con largo anticipo le patologie del paziente e le risposte che il territorio in cui vive può dare, in termini di vivibilità e salute. Perché infine i medici, tutti, vogliono essere considerati tali e non eroi.