Il XXV Aprile durante la pandemia

I 75 anni della Liberazione celebrati dalle istituzioni in solitudine. A cominciare dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, emblematiche le immagini del Capo dello Stato con la mascherina che omaggia da solo il Milite Ignoto all'altare della Patria, ai sindaci di ogni comune italiano che hanno deposto le loro corone ai piedi dei monumenti ai Caduti. Celebrazioni in solitudine da parte delle istituzioni, ma non da soli. I cittadini italiani che si richiamano ai valori antifascisti hanno voluto comunque far sentire la loro voce per ricordare a tutti cosa è la Liberazione. Lo hanno fatto esponendo il Tricolore, cantando dalle loro abitazioni, dai loro balconi «Bella ciao», il canto di Libertà ormai conosciuto in tutto il pianeta, anche tradotto in molte lingue, così come sveva suggerito l'Anpi, l'associazione dei partigiani d'Italia. Postando e condividendo sui profili facebook le immagini di quei momenti. A Giovinazzo lo hanno fatto i soci di «Led» che hanno registrato un video che li riprende nelle loro case e poi montato prima della diffusione. Lo hanno fatto i consiglieri e gli assessori delle comunità delle Province di Bari e della Bat, uniti virtualmente per l'occasione. lo hanno fatto i privati cittadini. per ricorda a tutti che l'antifascismo è un valore sancito a chiare lettere dalla nostra Costituzione.