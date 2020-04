Giovinazzo blindata per il 25 aprile

Posti di blocco e controlli già dal primo mattino. Dopo Pasquetta anche per il 25 aprile Giovinazzo rimane blindata secondo il piano di contenimento messo a punto dall'amministrazione comunale. Polizia Locale, Carabinieri e gli agenti del consorzio Guardie Campestri a vigilare per il rispetto dell'ordinanza che vieta le uscite fuori porta di coloro che non hanno nessun tipo di autorizzazione. Limitati anche gli spostamenti al'interno del centro abitato. E domani, domenica si replica.