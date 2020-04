Covid-19, come comportarsi con il contratto d’affitto degli studenti fuori sede?

Sono migliaia in Italia gli studenti che svolgono i loro studi in altre regioni - secondo alcune stime almeno 600 mila universitari - molti dei quali con le Università ormai chiuse hanno deciso di lasciare appartamenti e camere singole per tornare a casa.

E considerato che in questo momento nessuno può prevedere quando avverrà il ritorno alla normalità ed il ritorno a settembre potrebbe anche non esserci è necessario capire come muoversi da un punto di vista legale.

Come bisogna quindi regolarsi in queste situazioni rispetto al pagamento dell’affitto?

La legge 431/1998 regola oggi la tipologia di contratto per studenti universitari fuori sede, prevedendo una durata che va da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mesi ed una cauzione massima di tre mesi. I contratti possono essere intestati allo studente o a uno dei genitori.

Sulla questione degli affitti per studenti fuori sede al momento non ci sono stati interventi normativi, nonostante sia le organizzazioni che tutelano gli inquilini sia quelle dei proprietari abbiano chiesto espressamente al Governo di farsi carico delle spese, canoni compresi.

E’ sconsigliata l’idea di non pagare e basta, considerato che la normativa prevede la messa in mora dell’inquilino a fronte del mancato pagamento anche di un solo mese, oltre alla trattenuta della cauzione come rimborso del mancato preavviso di disdetta.

Da ciò discende che se il conduttore sospende i pagamenti, il proprietario potrà ottenere il suo sfratto.

Il consiglio è quindi quello di risolvere la questione con una trattativa individuale, chiedendo al proprietario di trovare un accordo, cercando magari un accordo migliorativo con il locatore, ad esempio proponendo una risoluzione consensuale ed immediata, magari rinunciando alla restituzione di una parte del deposito cauzionale versato al momento della stipula.

Oppure pensare a una riduzione del canone di tre mesi, o pensare di escludere del tutto alcune mensilità o infine miscelando le diverse soluzioni, ad esempio escludendo per un certo periodo e poi riducendo l’importo.

Un altro strumento che è possibile attivare è quello della sospensione, ma non esclusione, del pagamento, con successiva spalmatura delle somme dovute con un piano di rientro, per dar modo al conduttore di ripianare la propria posizione in un momento di ripresa economica».

Insomma meglio accordarsi con uno sconto che ritrovarsi con degli inquilini morosi.