Torna a casa dopo aver sconfitto il virus

Ce l’ha fatta. È uscito dal tunnel del Covid 19 ed è tornato a casa dopo 28 giorni in ospedale. La bella notizia l’ha voluta diffondere il sindaco Tommaso Depalma attraverso la sua pagina facebook. A sconfiggere il virus è stata la persona rimasta contagiata con tutta la sua famiglia (5 persone)e l’unico ad aver accusato sintomi importanti tanto da dover ricorrere alle cure dei sanitari negli ospedali Covid. Anche il resto del nucleo familiare è sulla via della guarigione. I medici, sempre da quanto si apprende dal primo cittadino, non hanno dichiarato guariti i suoi familiari, ma le loro condizioni sembrerebbero essere notevolmente migliorate. Il loro isolamento dovrà per forza di cose continuare.