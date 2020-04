Al via i trattamenti contro mosche e zanzare

Se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, domani sera, tra le 23 e le 24, sarà effettuato il trattamento insetticida contro mosche e zanzare. Si tratterebbe del primo trattamento stagionale, che come ogni primavera serve a contenere la proliferazione degli insetti. Il consiglio in questi casi è di non lasciare fuori dai balconi panni stesi o alimenti.