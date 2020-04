"Io ti ascolto", la Caritas diocesana offre supporto psicologico telefonico

Sempre più persone hanno bisogno di aiuto, non solo di carattere economico o alimentare ma anche psicologico. Per questo, la Caritas diocesana ha deciso di essere accanto ai più fragili in molteplici modi, non dimenticando nessuno.

Dando voce a un’esigenza del territorio diocesano, è nato il nuovo servizio “Io ti ascolto” attivato per il supporto psicologico e il sostegno telefonico di chi più è in difficoltà e ha bisogno di un confronto e un conforto. Il lunedì, mercoledì e venerdì sarà possibile, per i cittadini della città di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, chiamare il numero 3791032249 dalle 10.00 alle 12.00; il martedì e il giovedì, allo stesso numero, l’orario sarà dalle 17.00 alle 19.00. In maniera alternativa sarà anche possibile scrivere un’email all’indirizzo supporto.psicologico@diocesimolfetta.it per poter essere ricontattati. Una psicologa risponderà alle richieste che giungeranno a chi vorrà fruire del servizio.

“Tu resta a casa, io resto al tuo fianco” è lo slogan della campagna; voi restate a casa, la Caritas diocesana resta la vostro fianco.