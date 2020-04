Covid-19: tutte le proroghe per patenti, revisioni, assicurazioni e multe

Tra i provvedimenti contenuti nel decreto Cura Italia per fronteggiare gli effetti negativi sull’economia italiana del Covid-19 c’è anche quello che fa slittare la data di scadenza con proroga dei termini delle patenti di guida, della revisione auto e moto e delle multe.

Relativamente alle patenti di guida italiane è prorogata fino al 31 agosto 2020 la validità di quelle scadute in data successiva al 31 gennaio 2020. Tale disposizione si estende anche al certificato di idoneità alla guida (CIG) per ciclomotori.

Per quanto riguarda i termini per la revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, con revisione scaduta al 17 marzo 2020 o che scade entro il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la visita di revisione.

Riguardo alle multe l'art. 108, comma 2, del Decreto-legge n. 18/2020 ha previsto in via del tutto eccezionale che per quelle ricevute dal 16 febbraio al 31 maggio il termine entro cui è possibile beneficiare dello sconto del 30% sale da 5 a 30 giorni.

Rispetto infine alle polizze auto in scadenza fino al 31 luglio 2020, è portato a 30 giorni il periodo entro cui l’assicurazione è comunque operante, anche nel caso di polizza assicurativa annuale in cui il pagamento del premio assicurativo sia rateizzato in rate semestrali o periodiche.