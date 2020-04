La solidarietà non si ferma

Una rete solidale organizzata dalla Caritas diocesana per andare incontro ai più bisognosi, segnalati tra l’altro dai Comuni di Giovinazzo, Molfetta, Terlizzi e Ruvo e da associazioni attive su quei territori. Aiuti alimentari per le famiglie, ma anche supporto emotivo, educativo e ludico per i più piccoli, anche se a distanza che riescono ad assicurare vicinanza affettiva. Il ringraziamento per questa rete solidale, «Diamoci una mano» il titolo, giunge dal Vescovo Domenico Cornacchia. Non dimentichiamo anche- si legge in un comunicato diffuso dalla Diocesi - la fragilità di chi, ritrovandosi per una ragione o per l’altra senza una dimora, può trovare una tetto sicuro presso la “Casa d’Accoglienza Don Tonino Bello” di Molfetta dove è garantito anche il servizio docce e il pasto, due volte al giorno, presso la mensa cittadina “Casa della Misericordia”. Ancora, vogliamo ricordare la vicinanza offerta al territorio con la messa a disposizione della “Casa di Preghiera Mons. Cagnetta”, in Terlizzi, per medici e infermieri impossibilitati a rientrare nelle proprie abitazioni. La struttura è pronta e chiunque abbia necessità di usufruirne può contattare la Caritas Diocesana». L’attenzione è sempre rivolta ai bisogni di chiunque. «In un periodo storico – conclude i comunicato - caratterizzato da ansia collettiva, paure, restrizioni sociali e personali, occorre vedere che il miracolo della carità, che tutto sopporta, continua ad accadere senza avere mai fine: la carità non conosce quarantene».