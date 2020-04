Covid-19: più tempo a disposizione per richiedere la Naspi

Ampliati i termini per presentare la domanda di Naspi per tutti i casi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro avvenuti tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

La richiesta può essere quindi inoltrata all’Inps non più entro i soliti 68 giorni bensì entro 128 giorni dalla data in cui è cessato il rapporto.

Com’è noto lo stato di disoccupazione deve derivare da causa non imputabile al dipendente e quindi per qualsiasi tipo di licenziamento (economico o disciplinare) con la sola eccezione delle dimissioni rassegnate dal lavoratore per giusta causa, come ad esempio nel caso di mobbing o del mancato pagamento della retribuzione.

Restano invariati i requisiti di anzianità per accedervi, fissati in almeno 13 settimane di contribuzione accumulata nei quattro anni precedenti, di cui almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio della disoccupazione.

L’importo erogato è pari al 75% della retribuzione media percepita fino ad un massimo di 1.335 euro, somma che si riduce progressivamente del 3% ogni mese a partire dal 91° giorno.

La durata è fissata in un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione degli ultimi quattro anni ed in ogni caso per non più di 24 mesi.