A «Villa Marica» anziani protetti e sicuri

«Per fortuna ad oggi non abbiamo nessun caso di contagio da Covid 19». A dirlo è Cosimo Sanspo, direttore di Villa Marica, la residenza protetta per anziani che sorge al confine dei territori di Giovinazzo e Santo Spirito. La nostra è una inchiesta che abbiamo cominciato ieri, nei centri sociosanitari, luoghi diventati a rischio per la diffusione del Coronavirus, e per capire condizioni e precauzioni che le singole strutture hanno adottato per preservare ospiti e operatori dal contagio. «Già dalle prime avvisaglie della diffusione del virus – ha continuato Sanspo – abbiamo adottato tutte le precauzioni necessarie, seguendo le disposizioni dell’Oms, l’organizzazione mondiale della sanità». Decine di operatori e decine di ospiti già in allarme dallo scorso 27 febbraio. «Già da quella data - ha affermato ancora il direttore – abbiamo chiuso alle visite parentali, e cominciato a dotare il nostro personale di tutti i dispositivi di protezione personale. Le visite le abbiamo consentite solo in casi di estrema necessità, forse solo tre in questi mesi, ma sempre facendo adottare ai parenti degli ospiti tutte le misure di precauzione». Mascherine per naso e bocca, guanti, camici monouso, tute idrorepellenti, occhiali e maschere per proteggere gli occhi, tutto materiale comprato con fondi propri «a prezzi già allora maggiorati – il commento». Questo per tutte le sedi del gruppo Korian che ha strutture socioassistenziali e riabilitative in tutta Italia. «Continuiamo a seguire tutte le indicazioni per come si evolve la crisi sanitaria - ha aggiunto Sanspo – ai nostri dipendenti all’inizio del turno e prima dell’ingresso nella struttura prendiamo la temperatura. Così come sono sempre disponibili disinfettanti per le mani. Cerchiamo di operare in piena sicurezza». In più proprio in questi giorni tutti i dipendenti si stanno sottoponendo a tampone. «Ne abbiamo fatti una ottantina fino ad oggi – conferma il direttore – aspettiamo gli esiti, così come aspettiamo gli esiti dei tamponi fatti a quegli ospiti che presentavano sintomi da raffreddamento». Gli ospiti naturalmente possono continuare ad avere contatti con i loro famigliari. «Oltre ai telefoni in camera, che i nostri assistiti possono usare tranquillamente – ha concluso Sanspo – abbiamo acquistato un certo numero di telefono aziendali con cui permettere di comunicare anche in video chiamata. Ne facciamo una trentina al giorno. Naturalmente manteniamo, con questo sistema, anche i contatti stretti con i medici e il personale sanitario. Offriamo tutte le garanzie possibili, nonostante il disagio del periodo».