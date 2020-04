Coronavirus: curva dei contagi in discesa

La curva dei nuovi contagi in Italia si va fermando, sono meno di 1000 quelli registrati ieri, così come quella dei decessi, i cui numeri, però continuano a essere alti. La curva delle guarigioni, per fortuna, comincia a impennarsi. Ben 1550 sono stati i pazienti dimessi nelle ultime 24 ore. Sono queste le notizie diffuse dalla protezione civile nel corso della consueta conferenza stampa. Notizie che fanno ben sperare ma che consigliano ancora di non abbassare la guardia. I linea con quelli nazionali anche i dati pugliesi. Nella giornata appena trascorsa i nuovi contagi sono stati 70, e 14 decessi, mentre i guariti, dall’inizio dell’emergenza sono adesso 168.

A Giovinazzo per fortuna il numero dei contagiati rimane fermo a 6, segno questo chela cittadinanza riesce tutto sommato a mantenere comportamenti corretti, tali da scongiurare situazioni più critiche.