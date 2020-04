Scimmie in Thailandia, arrabbiate perché non sono più nutrite dai turisti, i cerbiatti di Nara in Giappone che entrano anche nelle attività commerciali, lepri nei parchi a Milano, oche tra i condomini delle città venete. Il campionario di animali selvatici che ha occupato le strade delle grandi città di tutto il mondo, lasciate libere dall’uomo ai tempi del coronavirus, è vasto. Qui vi proponiamo una piccola galleria fotografica tutta tratta dal web. Immagini che fanno riflettere.