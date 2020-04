Scadono domani i termini per la presentazione delle domande d'aiuto

Le presentazioni delle domande per la richiesta di aiuti economici previsti dal Decreto «Cura Italia» scadono domani. Un tempo troppo stretto, secondo il Partito democratico che aveva chiesto all'amministrazione comunale di posticipare quel termine «in linea con gli altri comuni e con il capoluogo pugliese». Per questo si offre di aiutare chiunque voglia formulare la propria domanda per ottenere generi alimentari e buoni spesa, mettendo a disposizione un numero di telefono. Il 3495633594 per l'assistenza telefonica o attraverso la pagina facebook del circolo giovinazzese del partito.