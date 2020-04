Un nuovo contagio a Giovinazzo

Sale a 6 il numero dei positivi a Giovinazzo. A cui si devono aggiungere altri due casi di contagio di giovinazzesi che però non sono in questo momento residenti in città. Da quanto si apprende sono uno dei contagiati sarebbe ricoverato negli ospedali «Covid», tutti gli altri sarebbero assistiti presso le proprie abitazioni. Sul fronte della prevenzione e della sanificazione, l’amministrazione comunale ha annunciato per questa sera dalle 21, viste le condizioni meteorologiche favorevoli, un nuovo intervento di sanificazione, sempre con l’ausilio degli agricoltori e dei loro mezzi di nebulizzazione dei prodotti indicati dai protocolli sanitari.