Decreto «Cura Italia», pronti gli aiuti economici

Sono già 160 le domande pervenute per beneficiare dei fondi messi a disposizione dal Decreto «Cura Italia» e dalla Regione. Lo fa sapere il sindaco Tommaso Depalma, che insieme agli uffici comunali sta lavorando alla stesura della lista dei possibili beneficiari. Una sorta di albo che dovrà tenere presente lo stato di indigenza dei richiedenti e la composizione del loro nucleo famigliare. «Stiamo prevedendo – ha affermato - di erogare buoni spesa da 25 euro ognuno, per cercare di soddisfare la più ampia platea possibile. Un lavoro non facile che dovrà essere svolto con relativa fretta». Nel senso, come ha spiegato di cercare di evitare la distribuzione degli aiuti senza alcun criterio e di evitare ancora, come già successo in altri comuni, che qualcuno possa rivendersi quei buoni. «Sarannobuoni cartacei – ha spiegato – su ognuno dei quali sarà impresso il nome del beneficiario che poi per spenderlo nei negozi e supermercati che si stanno convenzionando, dovrà presentare il proprio documento di identità perché sia accettato». Il provvedimento è «una tantum», quindi un solo buono per famiglia fino al termine della pandemia.«Naturalmente – ha continuato il sindaco -se il Governo dovesse stanziare ulteriori fondi saremo ben lieti di redistribuire le risorse che ci verranno corrisposte». Se da una parte è imminente la distribuzione dei «buoni», è in piena attività la distribuzione di generi alimentari che i cittadini stanno offendo spontaneamente da redistribuire attraverso il Ser Molfetta,alle famiglie indigenti e agli anziani. È la macchina della solidarietà che non si ferma.