La domenica delle Palme fa sperare

Notizie discrete dal fronte Covid 19 per la domenica delle Palme appena trascorsa. I dati nazionali raccontano di un calo di nuovi ricoveri e di accessi alla terapia intensiva, con il numero di guarigioni che è in decisa salita. Cala anche il numero dei decessi. Un trend riscontabile anche in Puglia, regione che rimane in linea con i dati nazionali, ma che racconta di una attenzione che deve rimanere ancora alta. Insomma quella luce in fondo al tunnel, tanto auspicata da medici e virologi comincia ad intravedersi, anche se non è ancora il momento di cantare vittoria.

La situazione giovinazzese rimane stabile. Non si registrano nuovi contagi, per contro la solidarietà cresce, tanto che il Comune, come fa sapere attraverso il suo report quotidiano il sindaco Tommaso Depalma, ha voluto creare una banca dati da cui è possibile tracciare le donazioni, siano esse economiche o di beni materiali, e di conseguenza gli aiuti che sono erogati a favore della cittadinanza.