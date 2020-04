Beneficienza: gli zelatori scendono in campo

I seguaci del culto Micaelico hanno avviato una raccolta fondi per l’acquisto di carte prepagate da donare ai più bisognosi, in forma anonima, attraverso la Caritas cittadina. Le carte prepagate messe a disposizione del supermercato Despar di Giovinazzo e hanno un valore di valore di 25 o 50 euro da utilizzare naturalmente all’interno dello stesso supermercato. Per chi volesse le possibilità sono due: la prima è quella di donare fondi direttamente ai seguaci del culto di San Michele, in alternativa è possibile acquistare le card direttamente dalle casse dell’esercizio commerciale e «girarle» poi ai Micaeliti. Gli zelatori avranno poi cura di distribuirle in forma anonima, come è loro solito fare in occasione della festa del Santo, a quelle famiglie che la Caritas vorrà segnalare.