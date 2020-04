Frecce Tricolori, niente show a maggio

Era nell’aria, adesso è ufficiale. L’esibizione della Pattuglia acrobatica nazionale sui cieli di Molfetta e Giovinazzo prevista per il 3 maggio prossimo, è stata annullata. La decisione è stata presa di comune accordo tra gli amministratori delle due città, in osservanza del delle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del contagio da Covid 19. «L’auspicio - si legge in una nota – che l’esibizione delle frecce tricolori sia solo rimandata». I sindaci, Tommaso Depalma e Tommaso Minervini, hanno già mosso passi in tal senso dando la loro disponibilità all’aeroclub di Bari e all’Aeronautica Militare per ospitare la manifestazione nel 2021. Quella pugliese sarebbe stata l’esibizione di apertura del lungo programma delle Frecce Tricolori.