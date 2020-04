Fisco: il Covid-19 rinvia la scadenza del 730 al 30 Settembre

A seguito dell’emergenza Covid-19 il Governo ha deciso di prorogare i termini di alcune scadenze fiscali su tutto il territorio nazionale: per quest’anno il termine ultimo per la trasmissione del modello 730 diventa il 30 settembre, mentre fino al 2019 l’ultimo giorno utile era stato il 23 luglio. «Nessun effetto ritardo - sottolineano i tecnici - sull’erogazione dei rimborsi in busta paga o nel cedolino dello stipendio, perché il rimborso arriverà nella prima retribuzione utile e comunque nel mese successivo alla liquidazione del modello».

Quindi chi presenterà il modello 730 a maggio si vedrà effettuare il conguaglio (a credito o a debito) nella retribuzione di giugno o, al più tardi, di luglio.

In realtà, lo spostamento a fine settembre del 730 è conseguenza di un effetto domino imposto dalla necessità di spostare più in avanti i termini per l’invio di altri dati essenziali al Fisco.

Sono state spostati infatti dal 9 al al 31 marzo sia il termine per la trasmissione delle Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate sia quello riguardante i dati delle spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni, come gli interessi passivi dei mutui, le rette di università e asili nido o le spese di ristrutturazioni sia su singole unità abitative sia condominiali.