Automobili a tutto gas su via Bari, un cittadino propone: «Installare dossi o autovelox»

Automobili a tutto gas su via Bari. È questo l'allarme lanciato da un cittadino giovinazzese attraverso una segnalazione inviata alla pagina Facebook di GiovinazzoLive.it. Il pericolosissimo malcostume avverrebbe nelle ore in cui il traffico diminuisce e il rettifilo che dalla piazza conduce fuori città diventa una pista per automobilisti spericolati. Non è un caso che proprio su questa strada qualche anno fa è successo un tragico episodio: un nonno che accompagnava la nipotina è stato investito da un'auto e poi è morto a causa dei traumi riportati.

«Sono costretto ad attraversare via Bari frequentemente - sostiene il cittadino -; le auto passano a gran velocità soprattutto nel primo pomeriggio quando il traffico è minore, ma succede in qualsiasi momento quando la strada è libera». Da qui la proposta del cittadino: «Si possono installare dossi o autovelox per limitare la velocità delle vetture?». Un sistema, quello dei dossi, che peraltro a Giovinazzo è stato peraltro utilizzato con buoni risultati in altre zone (lungomari, cavalcavia Daconto, via Tenente Devenuto).