Pulizia straordinaria dell'agro di Giovinazzo, operai al lavoro in contrada Pappalettere

Continua la pulizia straordinaria dell’agro di Giovinazzo. Nei giorni socrsi gli operai della ditta incaricata della raccolta dei rifiuti hanno provveduto a ripulire la zona di contrada Pappalettere soprattutto nei dintorni della statale 16 bis. Lo ha comunicato lo stesso sindaco Tommaso Depalma con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook.

Allo stesso modo prosegue l'operazione di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, che consiste nel piantare alcuni cartelli nelle zone che sono state ripulite, un monito per coloro che continuano a scaricare immondizia in modo selvaggio. «Aiutateci a segnalare tutti gli incivili che abbandonano i rifiuti - ha affermato Depalma -. Pianteremo dei cartelli in ogni zona ripulita e monitoreremo il territorio con nuove foto trappole di ultima generazione»