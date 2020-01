"Rimettiamoci in gioco Sportiva...mente", al via l'11esima edizione dl torneo di calcio a 5

Lo Sport come integrazione sociale, divertimento e amicizia. Un Importante evento di sensibilizzazione e di lotta alla discriminazione, attraverso il quale coinvolgere la società civile e avvicinarla alla vita e ai bisogni quotidiani delle persone affette da disagio mentale. È questo lo spirito della 11esima edizione "Rimettiamoci in gioco sportivamente", il torneo di calcetto regionale itinerante, che vedrà la sua giornata di apertura il 25 gennaio alle ore 10,30 presso la struttura sportiva Gio’ Sport Corso Vittorio Emanuele n 35 Palombaio in Bitonto e terminerà nel mese di maggio.

L'iniziativa, dedicata ai ragazzi con disabilità psichiche, è organizzata dall’Anpis Puglia in collaborazione con la Cooperativa Anthropos e altri soggetti, protagonista da circa 20 anni sul territorio pugliese e nazionale, di interessanti esperienze a favore dei cittadini con disturbi e disagi psichici, mediante l'ausilio delle discipline sportive.

Il progetto, con la collaborazione della Coop.Anthropos Bitonto e la direzione tecnica del CSI Puglia, coinvolge circa 220 atleti, con problematiche mentali, appartenenti alle varie associazioni regionali, accompagnati da familiari, volontari e operatori appartenenti ai Servizi dei Centri di Salute Mentale, Cooperative sociosanitarie riabilitative e Associazioni della Regione Puglia, che non solo praticheranno sport ma condivideranno dei percorsi salutari e turistici nelle varie città dove si disputeranno le gare, sviluppando promozione di turismo sociale “accessibile e sostenibile per tutte le persone”.



Nella giornata di apertura alla presenza delle Istituzioni e partner del progetto, saranno presentate tutte le squadre partecipanti e si svolgeranno tutte le gare di apertura della prima giornata di campionato:

Le compagini partecipanti sono: Cooperativa Anthropos di Giovinazzo-Bitonto; Associazione l’Anatroccolo Road di Bitonto; Associazione Tutti in palladi Foggia; Cooperativa Città Solidale di Latiano; Fondazione Beato Bartolo Longo di Latiano; Associazione Gargano 2000 di Giovinazzo; Associazione Elos di Bitonto; Centro diurno Arcobaleno di Deliceto; Centro diurno Itaca di Troia; Associazione Tutti in Volo di Foggia.

Il coinvolgimento nel progetto delle Istituzioni, associazioni e cittadini, rientra in quei processi in cui si impara a “ri..conoscere” il valore della persona con disturbi mentali in contesti normali e non solo nei casi dove intervengono prettamente Trattamenti sanitari obbligatori.