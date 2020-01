Sigep di Rimini, Nicola Giotti presenta il libro "Metamorfosi". C'è anche il sindaco Depalma

È l'aerografo il protagonista di questo nuovo manuale, in cui Nicola Giotti condivide l'evoluzione della sua tecnica decorativa, andando ben oltre al cioccolato. Stamattina alle ore 10 al Sigep, fiera Internazionale della pasticceria di Rimini, verrà presentato il libro “Metamorfosi” (Chiriotti editori) sulla Aerografia Indiretta Speculare Lucida, tecnica ideata dal maestro pasticcere giovinazzese Nicola Giotti. Sarà presente il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma.



Così la casa editrice presenta l’ultima sua opera: «Era il 2018 quando, in esclusiva, presentavamo su “Pasticceria Internazionale” la tecnica dell’Aerografia Indiretta Speculare Lucida ideata da Nicola Giotti. Da tempo seguivamo e seguiamo il percorso creativo del professionista pugliese, teso al perfezionamento estetico e tecnico di ciò che viene definita “la nuova frontiera della decorazione». Un’innovazione degna di essere valorizzata e diffusa, non solo attraverso queste pagine, ma anche con un manuale ad hoc, così da offrire uno strumento completo e duttile, per conoscere al meglio la tecnica e sfruttarla efficacemente in laboratorio.

Con una passione e un entusiasmo senza pari, nel suo laboratorio di Giovinazzo, Giotti ha sviluppato, e continua a far evolvere, questa tecnica che regala particolare forza comunicativa. Tutto ha avuto inizio con le uova pasquali in cioccolato, in cui l'obiettivo era potenziare la brillantezza: «La rappresentazione grafica diventa luce e il messaggio percepito è un insieme di vibrazioni positive", ama spiegare Nicola, sottolineando come il decoro sia realizzato per la prima volta con colori non liposolubili e quanto l’aspetto madreperlato catturi gli sguardi anche delle persone meno attente. Il disegno è infatti completamente parte del cioccolato e non va via se sfiorato, ciò che invece capita sovente quando l’aerografia avviene in maniera diretta: “I colori film coprenti sono utilizzabili subito e agevolano di molto la lavorazione rispetto ai colori a base di burro di cacao», aggiunge.

«Grazie all’estro di Nicola promoviamo il nostro territorio - dichiara il sindaco Depalma -. Giotti porta alto il nome di Giovinazzo nel mondo, sono felice di questa pubblicazione che rende onore ad un professionista che ha saputo sognare con audacia e ha saputo varcare i confini giovinazzesi per far apprezzare il valore della sua intuizione e la sua maestria artigianale».