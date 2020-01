Amare la lettura fin da piccoli, riparte il progetto della Don Saverio Bavaro

Promuovere l'amore lettura fin da piccoli. È questo l'obiettivo dell'iniziativa che ha nei giorni scorsi ha visto protagonisti i piccoli alunni delle classi 2A e 2B della scuola primaria Don Saverio Bavaro. I lettori in erba hanno ricevuto un in bocca al lupo davvero speciale per l’inizio del nuovo progetto lettura che ha come protagonista il libro “Il grande salto" di Monica Priore. A sorpresa infatti gli alunni si sono collegati via Skype con l’autrice del libro.

L'evento è organizzato in collaborazione con la cartolibreria Mary Poppins di Miriam ed Annalisa dalle maestre Susanna De Candia, coordinatrice del progetto insieme a Katia Casaburi, Maria Castro, Angela Papapicco, Antonella Deruvo e Giuseppina De Palo. Presente all'iniziativa anche la dirigente scolastica Giovanna Domestico.

Il libro racconta la storia di Denny, piccolo delfino con un'imperfezione fisica, che affronta un viaggio avventuroso per inseguire il suo sogno. Con l'aiuto di amici sempre nuovi, vivrà un'esperienza indimenticabile, tra paure e insicurezze, ostacoli e colpi di scena. Ma la sua forza di volontà e un eccellente lavoro di squadra gli insegneranno ciò che tutti dovremmo imparare: non ci sono limiti insuperabili, se lo si vuole davvero. Basta crederci!