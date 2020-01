Sant'Antonio Abate ecco la mappa dei fuochi

È giunto il momento del consueto appuntamento con i falò di Sant'Antonio Abate, una delle feste a cui i giovinazzesi sono più affezionati (qui il programma completo). Oggi domenica 19 gennaio al calar della sera verranno accesi in tutta la città i fuochi. Sono in totale 15, la maggior parte nel centro storico e nelle vicinanze di Piazza Vittorio Emanuele II. Quest'anno ce n'è uno speciale per celebrare il Giro d'Italia. Ecco la mappa per poterli visitare tutti, riscaldandosi vicino ad essi degustando i cibi tipici della tradizione: olive, fave e frisidd.

1. Piazza Vittorio Emanuele II

2. Piazza Umberto (centro storico)

3. Via Marina (centro storico)

4. Piazza Duomo (centro storico)

5. Piazza Meschino (centro storico)

6. Piazza Benedettine (centro storico)

7. Via Santa Maria degli Angeli (centro storico)

8. Via Di Vittorio (rione 167)

9. Via Tenente Devenuto (rione 167)

10. Via Cappuccini (angolo Piazza Vittorio Emanuele II)

11. Via Cappuccini (angolo piazza Roma)

12. Piazza Garibaldi

13. Via Agostino Gioia

14. Via Dogali (chiesa San Giuseppe)

15. Fuoco Giro D'Italia (via Sisto Colletta, angolo via Bari)