​Ecco la terza edizione del corso "Conoscere il vino" targato L.E.D. Giovinazzo

Ritorna per la sua terza edizione il corso "Conoscere il vino", organizzato dall'associazione Led Giovinazzo. Sotto la guida del sommelier di fiducia Giancarlo Arcieri, faremo un viaggio nella storia del vino, dai metodi di produzione fino agli abbinamenti col cibo.

Il corso prevede sei incontri della durata di 90 minuti. Si parlerà di vinificazione in bianco, in rosato, in rosso, di spumanti e champagne, di vini passiti e liquorosi, di tecniche di abbinamento tra vini e cibi salati e dolci, e altro ancora. In ogni incontro verranno degustati 2-3 vini. I posti sono limitati, quindi è consigliato affrettarsi nella prenotazione. Per info e iscrizioni si può scrivere alla pagina Facebook dell'associazione (https://www.facebook.com/ledgiovinazzo/) o contattare 3935256517 (solo messaggi WhatsApp).