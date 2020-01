Pioppi Papa Giovanni XXIII, esulta Primavera Alternativa: «Sono salvi»

«Gli alberi della scuola Papa Giovanni XXIII sono salvi». Esulta con un post su Facebook PrimaVera Alternativa che ha affermato che i pioppi che dovevano essere rimossi a seguito di una decisione dell'amministrazione comunale verranno invece soltanto potati. Stamattina, quando sarebbero dovuti partire i lavori per la rimozione, lo stesso movimento politico aveva invitato i cittadini a partecipare ad un presidio di fronte alla scuola.

«Siamo felici di informare la cittadinanza - scrive Pva - che gli alberi della scuola "Papa Giovanni XXIII" non saranno più abbattuti! Si procederà solo alla potatura, già in corso di esecuzione! Una decisione di buon senso che premia la partecipazione dei tanti che si sono prodigati per questa battaglia giusta e bella! Un ringraziamento speciale va a chi, sin da stamattina, ha partecipato al presidio».