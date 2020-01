Open day alla Marconi, il plesso scolastico apre le porte alla città

Il plesso scolastico Guglielmo Marconi apre le porte alla città. La comunità scolastica dell'Istituto comprensivo Don Saverio Bavaro - Marconi di Giovinazzo ha organizzato per le famiglie e per i ragazzi in procinto di iscriversi alla scuola media un open day che si terrà nella mattina di sabato 18 gennaio dalle 10 alle 12.

Gli studenti - si legge in una nota -, guidati dai docenti, presenteranno attraverso dei laboratori l'offerta formativa della scuola. Un Mercurio alato accoglierà i futuri alunni dell'istituto, per guidarli in un percorso che mostrerà loro come si lavora nella scuola coniugando conoscenze e abilità con creatività, condivisione e collaborazione reciproca. Il tema scelto quest'anno è "Miti e leggende": partendo dal passato e arrivando al presente più vicino, proiettandosi verso il futuro. In questa occasione il dirigente scolastico, Giovanna Domestico, incontrerà i genitori per fornire loro tutte le informazioni utili e per avviare un dialogo aperto e costruttivo.