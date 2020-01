Alberi Papa Giovanni, la Dirigente: «Mai richiesto la rimozione. Solo potatura e pulizia giardino»

Non è stata la dirigente dell'Ic Bavaro Marconi a richiedere la rimozione degli alberi nei pressi del plesso della scuola primaria Papa Giovanni XXIII. È questo quanto afferma, mediante una lettera inviata in redazione, la stessa dirigente scolastica Giovanna Domestico a seguito della pubblicazione di un articolo (nel quale è stato riportato una comunicato diffuso da Palazzo di Città) all'interno di cui si legge che la richiesta di rimozione dei pioppi sarebbe stata inoltrata dalla dirigenza scolastica.

«Leggo oggi nell'articolo in oggetto - scrive la dirigente - che si associa il mio ruolo alla richiesta di "rimozione" di alberi al Plesso Papa Giovanni XXIII. La sottoscritta non ha mai richiesto la rimozione bensì solamente una potatura degli alberi e una pulitura del giardino dalla caduta delle infiorescenze per la presenza di alunni e personale allergico. Quanto da me segnalato all'ente locale è un atto dovuto, essendo mia responsabilità la sicurezza degli utenti dell'istituto».