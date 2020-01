Un test probante ma con risultati soddisfacenti. Queste le indicazioni avute in casa Ginnastica Ritmica Iris al termine della due giorni in terra friulana in occasione del Torneo Internazionale per Club.



Al Pala Fiditalia di Udine, lo scorso 11 e 12 gennaio, ginnaste provenienti da 17 nazioni diverse si sono affrontate nelle rispettive categorie in uno degli appuntamenti più consolidati presenti nel calendario. Iris presente alle kermesse con i tecnici accompagnatori Marisa Stufano e Maddalena Carrieri che hanno schierato dieci ginnaste in pedana.

Nella categoria “Level A” tra le 2009 è Sara Brunetta ad imporsi nell’All Around dopo essersi aggiudicata anche la classifica a corpo libero e cerchio. Tra le 2008 Sofia Fiorentino giunge quinta alla fune ed al nastro e quarta alle clavette per una classifica finale che la vede chiudere in settima posizione nell’All Around (per chi ha presentato tre attrezzi vengono considerati ai fini della classifica i due migliori punteggi). Podio Iris tra le 2005; Maria Dellaquila è seconda in classifica generale (prima al nastro, seconda alla clavette e quinta alla palla), mentre Irene Carbonata giunge terza (vittoria al cerchio, seconda alla fune e quarta alle clavette). Un podio arriva in casa Iris anche tra le 2007 con Giorgia Cuomo seconda nell’All Around (seconda alle clavette, quinta alla palla e nastro). Ottava invece giunge Michela Sallustio (terza alla fune e settima alla palla). Chiude Benedetta Schifano con l’ottavo posto complessivo tra le 2004 (sesta alle clavette e settima alla palla).

Nella categoria “Level B” Serena Abbadessa vince tra le 2006, centrando il primo posto anche negli esercizi al cerchio ed alla palla. Gradino più basso del podio per Simona Brunetta tra le 2005, terza nell’All Around dopo il primo posto al nastro ed il secondo alla fune. Tra le 2004 Silvia Maffei è decima in classifica generale (quarta alle clavette e undicesima al cerchio).